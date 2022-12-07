Для восстановления железнодорожной инфраструктуры в бюджете 2023 года создан специальный фонд, в котором предусмотрено почти 36 млрд гривень.
Как заявил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире информационного телемарафона, на поддержку железнодорожного транспорта из государственного бюджета 2022 года было направлено 17 млрд грн, это средства, которые были в резервном фонде.
"Что касается восстановления вообще (железнодорожной – УНИАН) инфраструктуры, то в бюджете 2023 года создан специальный фонд восстановления, в котором предусмотрено почти 36 млрд гривен на то, чтобы финансировать строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт", - сказал Кава.
Госбюджет-2023:
3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.
3 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. В нем, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.
7 октября парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении.
31 октября Кабинет министров принял проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции ко второму чтению был уменьшен с 30% до 28%. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.