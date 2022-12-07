Средства специального фонда восстановления будут направлены на строительство и ремонт железнодорожной инфраструктуры.

Для восстановления железнодорожной инфраструктуры в бюджете 2023 года создан специальный фонд, в котором предусмотрено почти 36 млрд гривень.

Как заявил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире информационного телемарафона, на поддержку железнодорожного транспорта из государственного бюджета 2022 года было направлено 17 млрд грн, это средства, которые были в резервном фонде.

"Что касается восстановления вообще (железнодорожной – УНИАН) инфраструктуры, то в бюджете 2023 года создан специальный фонд восстановления, в котором предусмотрено почти 36 млрд гривен на то, чтобы финансировать строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт", - сказал Кава.

Видео дня

Госбюджет-2023:

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

3 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. В нем, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

7 октября парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении.

31 октября Кабинет министров принял проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции ко второму чтению был уменьшен с 30% до 28%. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

Вас также могут заинтересовать новости: