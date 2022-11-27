Тип ракет, которыми противник атаковал часть Днепропетровской области, устанавливается.

Сегодня утром российские оккупанты попали двумя ракетами в железнодорожную инфраструктуру в Лозоватской громаде Криворожского района.

Есть значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет, об этом во время информационного телемарафона сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Это попадание у нас было на территории Криворожского района, Лозоватская громада, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, тип ракеты устанавливается...", - сказал он.

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По его словам, из-за разрушения некоторое время невозможно будет использовать эти пути. Кроме этого, ударной волной были повреждены жилые дома, которые стояли рядом с железной дорогой.

"В результате этого обстрела никто не пострадал - ни работники, ни жители, проживающие рядом", - добавил Ситниченко.

Обстрел Кривого Рога сегодня - самые важные новости

Утром 27 ноября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что противник атаковал город ракетами.

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал, что в Кривом Роге есть "прилеты".

"Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются", - отметил чиновник.

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