В международном аэропорту "Херсон" финиширует реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая стартовала там в сентябре этого года.

Аэродром обновляют по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Для реализации этого проекта задействовано 120 работников и 100 единиц спецтехники.

На объекте подрядчик провел фрезерование старого покрытия взлетно-посадочной полосы, устроил выравнивающий слой асфальтобетона и армирующую прослойку из композитного синтетического материала, а также нижний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

"Для реализации этого проекта компанией разработан специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную стойкость к деформациям", – рассказали в ОГА.

Кроме этого, взлетно-посадочная полоса была удлинена до 2600 метров и расширена до 60 метров. Для этого подрядчик демонтировал старые плиты, после чего устроил подстилающий слой из песка и разделяющую прослойку из геотекстиля, основу из щебеночно-песчаной смеси С-5 и черного щебня, а также нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см и 8 см верхнего слоя.

Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству покрытия на полосах обеспыливания, а также начато нанесение разметки.

"Вместе с новой взлетно-посадочной полосой аэропорт "Херсон" получит возможность принимать самолеты Boeing 737-800, 737-900, Airbus 321, что позволит увеличить пассажиропоток", - отметили в облгосадминистрации.

Напомним, раньше Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируется создать новый аэропорт международного значения в Закарпатье, между Ужгородом и Мукачево, и два новых аэропорта на востоке Украины.

Автор: Григорий Бондарь