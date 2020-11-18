По словам Кубракова, из запланированных на 2020 год 4200 км дорог государственного значения на финише – 3900 км.

17 ноября 2020 года Александр Кубраков отчитался за первый год работы в должности главы «Укравтодора». Об этом сообщается на официальной странице «Укравтодора» в Facebook.

«Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривну в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия. Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать, и сказать, что это было построено в прошлые годы – это все построено или достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период Независимости», – сказал Александр Кубраков.

По словам Кубракова, из запланированных на 2020 год 4200 км дорог государственного значения на финише – 3900 км. Это значит, что участки уже сдаются в эксплуатацию, заканчивается устройство верхнего слоя или же уже завершено. В лидерах – Харьковская, Закарпатская, Луганская и Запорожская области.

«В 2020 году не осталось ни одной области без проектов»большого строительства". Немало дорог, которые ремонтируем, обновляются сразу нескольких областях, к примеру: Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, M-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Сшиваем Украину", - отметил он.

Как подчеркнул глава «Укравтодора», в отличие от предыдущих лет, когда ремонты определялись личными политическими приоритетами руководства государства, в 2020 Укравтодор впервые применил существующую с 2011 года Методология приоритизации ремонтов. В 2021 году система будет усовершенствована в рамках внедрения системы управления качества.

«В рамках «Большого строительства» запустили Национальную программу восстановления мостов – это первый план мероприятий по обновлению мостового хозяйства и его устойчивой эксплуатации в предстоящие годы. Уже отремонтировано 78 мостов и путепроводов, всего в 2020 введем в эксплуатацию 100 искусственных сооружений. Уже ввели в эксплуатацию четыре моста-долгострои – в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Отстроены мосты в Донецкой области, которые разрушены за годы войны на востоке Украины», - рассказал Кубраков.

По его словам, ключевой проект 2020 года – запорожский мост.

«Весной подписали договор с подрядчиком – компанией «Онур» и до конца года откроем движение по мосту через реку Старый Днепр с Хортицы до Бабурки. Полностью работы будут завершены за 2 года, а не 4, как это было предусмотрено контрактом. Ускорение обеспечивается параллельным проведением работ на двух мостах, 500 специалистами, которые строят и днем, и ночью. При этом, качество круглосуточно контролируется независимым технадзором», - подчеркнул руководитель «Укравтодора».

Благодаря Национальной программе "Большое строительство" только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН