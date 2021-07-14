По этой колее будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций.

"Укрзализныця" завершила реконструкцию пути между станциями Вильча и Янов, соединяющего зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) с основной железнодорожной сетью. Сейчас продолжаются подготовительные работы по запуску первого тестового поезда.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. председателя правления компании Ивана Юрика.

По словам руководителя компании, все работы были выполнены в рекордные сроки.

"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с "Энергоатомом" на реконструкцию указанного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки - за один месяц", - отметил Юрик.

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В частности, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно и реконструировано 24,56 км пути, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

Уже в ближайшее время по этой колее будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Юрик сообщил, что реконструированный участок будет презентован СМИ на следующей неделе.

В феврале Кабинет министров передал государственному предприятию "НАЭК "Энергоатом" железнодорожную инфраструктуру от станции Вильча до станции Янов в зоне отчуждения, которая раньше принадлежала акционерной компании "Укрзализныця", для реконструкции и использования для нужд Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

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Автор: Павел Степанец