Мининфраструктуры реализовывает эту инициативу в рамках экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе на отдельных железнодорожных маршрутах общего пользования.

Правление акционерной компании "Укрзализныця" согласовало договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"Укрзализныця" согласовала договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге. И мы в ожидании выхода первых частных компаний на пути УЗ. Рассчитываю, что договор будет заключен как можно быстрее», - цитирует пресс-служба слова министра.

Отмечается, что Мининфраструктуры реализовывает эту инициативу в рамках экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе на отдельных железнодорожных маршрутах общего пользования.

Криклий напомнил, что первым участником эксперимента определено ООО "Украинская локомотивостроительная компания", которое будет осуществлять курсирование частных локомотивов на 9 участках железной дороги в Западной Украине.

Министр отметил, что отбор участников для экспериментального проекта продолжается, а интерес со стороны рынка оказался значительным.

"Благодаря проекту мы сможем протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков. Также это позволит отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре и исследовать риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных поездов на железнодорожной сети общего пользования", - сказал он.

Что этому предшествовало

"Украинская локомотивостроительная компания" стала первым участником экспериментального проекта.

В декабре прошлого года правительство дало старт реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах железнодорожных путей общего пользования.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец