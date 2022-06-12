По железной дороге можно будет эвакуироваться в Днепр или во Львов.

"Укрзализныця" назначила на сегодня, 12 июня, один эвакуационный поезд.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, поезд №234/233 Покровск - Днепр - Львов будет отправлен в 16:30.

Отмечается, что время отправления поездов может меняться.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Сначала оккупанты обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье гражданских, было много жертв и пострадавших.

Наихудшая ситуация с безопасностью сложилась на севере, востоке и юге нашей страны. Украинцев начали эвакуировать в более безопасные регионы, "УЗ" назначала эвакуационные поезда, в которых можно было ехать бесплатно. Многие граждане Украины временно выехали на запад государства.

По состоянию на конец мая в нашей стране официально зарегистрировали 1 467 720 переселенцев с временно оккупированных территорий - из Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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