Поезда начнут курсировать с 13 июня.

"Укрзализныця" с 13 июня назначает пять пар поездов по маршруту Дарница (Киев) - Нежин (Черниговская обл.) и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"С 13 июня будут курсировать 5 пар поездов по маршруту Нежин - Дарница и обратно", - говорится в сообщении.

В сочетании Нежин - Дарница поезда будут отправляться в 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 и 18:15. Они будут прибывать на станцию Дарница в соответствии 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 и 20:21.

В сообщении Дарница (Киев) - Нежин (Черниговская обл.) поезда будут отправляться в 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 и 20:42. Они будут прибывать в Нежин соответственно в 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 и в 22:42.

Отмечается, что пассажиры, прибывающие на станцию Дарница, для дальнейшего передвижения по городу могут воспользоваться городской электричкой.

В пресс-службе также попросили обращать внимание пассажиров, что при введении этих изменений также изменились графики и маршруты нескольких других пригородных поездов.

Новые поезда:

"Укрзализныця" назначила новый поезд сообщением Перемышль — Запорожье. Поезд сообщением Перемышль-Запорожье будет курсировать с 12 июня, а первый рейс из Запорожья в Перемышль отправится 11 июня.

7 июня 2022 года "Укрзализныця" назначила ряд новых пригородных поездов.

"Укрзализныця" с 14 июня возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении Киев – Васильков.

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