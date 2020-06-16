Суд восстановил Александра Донца в должности главы "Антонова"

Суд удовлетворил ходатайство главы "Антонова" по его иску о незаконности приказа Абромавичюса.

Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 9 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

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Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов".

"Тем самым суд удовлетворил ходатайство А. Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичюса. Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия", - говорится в сообщении.

По словам старшего партнера фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко, согласно Кодексу административного судопроизводства, решение суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов", а любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по ст. 382 Уголовного кодекса "Невыполнение судебного решения", что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет".

Как сообщал УНИАН, 9 июня государственный концерн "Укроборонпром" принял решение о прекращении полномочий президента государственного предприятия "Антонов" Александра Донца.

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