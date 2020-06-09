Абромавичус уволил президента "Антонова" Александра Донца

Материалы проверки передана в правоохранительные органы, Кабмин и Офис президента.

Государственный концерн "Укроборонпром" принял решение о прекращении полномочий президента государственного предприятия "Антонов" Александра Донца.

Читайте такжеГордость Украины: тысячи австралийцев встречали самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба концерна, соответствующий приказ 9 июня подписал генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус. Также он назначил временным исполняющим обязанности руководителя госпредприятия "Антонов" вице-президента по проектированию "Антонова" Александр Лося.

Согласно сообщению пресс-службы, накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля на основании данных СБУ, согласно которым речь идет о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблении и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - сказано в сообщении.

Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы. Акт проверки также направлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинет министров и Офис президента Украины.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram