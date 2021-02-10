Такие нововведения предусмотрены соответствующим законопроектом.

За управление автомобилем без водительского удостоверения предлагается ввести административный арест и конфискацию автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на пресс-конференции.

Он рассказал, что в прошлом году 120 тыс. человек были лишены прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Более 9 тыс. 400 человек, будучи лишенными права управления транспортными средствами, повторно сели за руль в состоянии опьянения. В третий раз пьяными сели за руль - 7 тыс. 904 человека.

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Геращенко отметил, что штраф в 10 тыс. грн не пугает таких правонарушителей. «Законопроект №2695 предусматривает, если человек вторично сел пьяным за руль, то штраф будет в 40 тыс. грн, но и суд может решить продать твою машину принудительно, а деньги поступят нарушителю, а если человек в третий раз сядет пьяным за руль, тогда машину суд может забрать, а деньги за нее идут в бюджет страны, а не владельцу», - отметил он.

Кроме того, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии в течение года суд может присудить административный арест на 10-15 суток.

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Автор: Дмитрий Хилюк