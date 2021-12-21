Среди таких уличных дрифтеров нет настоящих гонщиков.

Уличные гонщики изрядно портят нервы украинцам, демонстрируя свои "умения" на улицах городов, провоцируя ДТП и мешая жителям ночью отдыхать.

Об этом рассказывается в сюжете на сайте 2+2.

При этом таких гонщиков-самоучек не пугает ни полиция, ни возможность заработать наказание. А с наступлением зимы и после выпадения снега их количество на дорогах значительно возрастает. Эти самоназванные "дрифтеры", считающие себя профи на дороге, часто создают опасные аварийные ситуации и попадают в ДТП.

"Создание аварийной ситуации – это любые действия водителя, которые заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость или направление движения. За такое могут даже лишить прав", - объясняет автоюрист.

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На самом же деле эти любители "дать угла" не имеют ничего общего с дрифтерами. Ведь дрифт - это автоспорт, где соревнуются профессионалы на специально оборудованных машинах. Они оснащаются специальными защитными каркасами безопасности и автоматической системой пожаротушения. Профи проводят тренировки и советуют это делать начинающим только на специальных площадках.

Как сообщал УНИАН, под Киевом дрифтеры-неудачники отметились странной выходкой и сразу поплатились.

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