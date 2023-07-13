Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозки по Украине и европейским странам.

АО "Укрзализныця" зарегистрировало нового железнодорожного оператора для работы на европейском рынке.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозки по Украине и европейским странам.

"Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

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В ведомстве пояснили, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе своей работы будет заниматься предоставлением комплексной услуги грузоперевозок; координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами и пограничными переходами; контролировать подвижной состав за рубежом.

Отмечается, что долгосрочная стратегия работы международного подразделения находится на финальной стадии разработки и будет утверждена в ближайшее время наблюдательным советом "Укрзализныци".

Выход "Укрзализныци" на европейский рынок

12 июля 2023 года в "Укрзализныце" объяснили, почему из Украины отправляются так мало рейсов в Европу. Для путешествий в украинских поездах за границу, к сожалению, есть существенное ограничение - ширина пути.

Украина имеет систему путей, которая отличается по размерам от европейской. Украинские поезда движутся по "широкой" колее 1520 мм, а на границе встречаются с "узкой" европейской 1435 мм.

В целом Украина имеет развитую и разветвленную сеть железных дорог, где протяженность только главных путей составляет более 20 тысяч км. Поэтому Украине, чтобы полностью перейти на европейский стандарт железнодорожного пути, может потребоваться более 20 лет, а ориентировочная стоимость составит в пределах 250 миллиардов евро.

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