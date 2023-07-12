Для путешествий в украинских поездах за границу, к сожалению, есть существенное ограничение - ширина колеи.

В Украине и Европе железнодорожные пути имеют разную ширину, что ограничивает путешествия на поездах. В Европе распространена так называемая европейская колея, у которой расстояние между внутренними краями рельсов составляет 1435 мм.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в Украине сейчас пути имеют ширину 1520 мм, и подвижной состав для них используется другой. В УЗ пояснили, что из-за этого невозможно запускать поезда "куда угодно и поставить на колею какие-либо вагоны". Сейчас существуют вагоны с возможностью смены колесных пар, однако их количество ограничено.

Также отмечается, что на границе с ЕС есть участки совмещенной колеи - 1520 и 1435 мм, где могут двигаться поезда двух стандартов. При этом к Хелму и Перемышлю заведена широкая колея.

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"Построение пассажирских хабов для пересадки - это одно из направлений, в котором системно работает "Укрзализныця". Продолжаем переговоры и с польской стороной по запуску по маршруту Киев - Варшава поезда из вагонов стандартного для Украины габарита", - добавили в УЗ.

Подробную информацию о международных рейсах из Украины можно узнать на сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця" и колея

Украина имеет систему путей, которая отличается по размерам от европейской. Украинские поезда движутся по "широкой" колее 1520 мм, а на границе встречаются с "узкой" европейской 1435 мм.

В мае 2022 года министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о том, что Украине нужно строить европейскую колею для интеграции в европейскую систему. По его словам, перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС может стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.

Украина является крупнейшим по площади государством в Европе, имеющим развитую и разветвленную сеть железных дорог. Протяженность только главных путей составляет более 20 тысяч км. Поэтому Украине, чтобы полностью перейти на европейский стандарт железнодорожного пути, может понадобиться более 20 лет, а ориентировочная стоимость составит в пределах 250 миллиардов евро.

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