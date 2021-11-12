Украинцев предупредили о переименовании одной из станций

"Укрзализныця" увеличит количество поездов к горнолыжному курорту "Буковель". Компания для удобства назначит семь поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМеждународный аэропорт "Харьков" встретил миллионного пассажираРечь идет о таких поездах:

№5/6 Мариуполь - Рахов;

№15/16 Харьков - Рахов;

№55/56 Киев - Рахов;

№95/96 Киев - Рахов;

№25/26 Одесса - Рахов;

№125/126 Николаев - Рахов;

№130/129 Кременчуг - Ворохта с прицепными вагонами Полтава – Ворохта.

Также с 12 декабря от вокзала до горнолыжного курорта будут курсировать автобусы. Стоимость проезда составит 50 гривен.

Кроме того, в компании указали, что станцию "Татаров" переименуют в "Татаров-Буковель". Решение принято в связи с тем, что станция ближе всего находится к горнолыжному курорту - 15 км или от 20 минут пути.

Как ранее сообщал УНИАН, в системе продажи билетов на поезда "Укрзализныци" происходят странные вещи - порой они внезапно исчезают, а потом снова появляются.

Автор: Анастасия Горбачева