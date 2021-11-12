"Укрзализныця" увеличит количество поездов к горнолыжному курорту "Буковель". Компания для удобства назначит семь поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.
Читайте такжеМеждународный аэропорт "Харьков" встретил миллионного пассажираРечь идет о таких поездах:
- №5/6 Мариуполь - Рахов;
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №55/56 Киев - Рахов;
- №95/96 Киев - Рахов;
- №25/26 Одесса - Рахов;
- №125/126 Николаев - Рахов;
- №130/129 Кременчуг - Ворохта с прицепными вагонами Полтава – Ворохта.
Также с 12 декабря от вокзала до горнолыжного курорта будут курсировать автобусы. Стоимость проезда составит 50 гривен.
Кроме того, в компании указали, что станцию "Татаров" переименуют в "Татаров-Буковель". Решение принято в связи с тем, что станция ближе всего находится к горнолыжному курорту - 15 км или от 20 минут пути.
Как ранее сообщал УНИАН, в системе продажи билетов на поезда "Укрзализныци" происходят странные вещи - порой они внезапно исчезают, а потом снова появляются.