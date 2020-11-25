«Укрзализныця» ведет активную работу, направленную на увеличение грузооборота и увеличение доли собственных вагонов под погрузкой.

Акционерная компания «Укрзализныця» сообщила о потере до 19% доли на рынке вагонов под погрузкой по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«На сегодняшний день сложилась ситуация, когда при загрузке «Укрзализныци» на 8-10% больше, чем в прошлом году, компания потеряла до 19% доли на рынке вагонов под погрузкой. Этот фактор является негативным для компании и не гарантирует адекватной прибыли от основной деятельности», - сказано в сообщении.

По мнению руководства компании, требует пересмотра принцип работы филиала компании «Центр транспортной логистики».

«На сегодняшний день его работу нельзя оценить как удовлетворительную. Поэтому «Укрзализныця» прилагает все усилия для улучшения работы филиала, рассматривая, в том числе, эффективные кадровые изменения», - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» ведет активную работу, направленную на увеличение грузооборота и увеличение доли собственных вагонов под погрузкой.

«К концу следующего года компания планирует повысить свою долю рынка перевозок собственными вагонами до 35-40%», - сказано в сообщении.

По состоянию на 16 ноября, доля использования собственных грузовых вагонов в перевозках составила 24,4%.

Хронология событий

Грузооборот во внутреннем железнодорожном сообщении в октябре в годовом выражении вырос на 8,5% - до 6 163 млн тонн/км с 5 678 млн тонн/км. Этот показатель является рекордным для 2017-2020 годов.

По сравнению с сентябрем этого года грузооборот вырос на 2,2%. С начала года грузооборот вырос на 35,6%.

Транспортные предприятия Украины в январе-октябре 2020 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 12,5% - до 490,2 млн тонн. В частности, перевозка грузов железнодорожным транспортом сократилась на 4,3% (до 250,9 млн тонн).

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец