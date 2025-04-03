В компании рекомендуют пассажирам добавить свою действительную электронную почту в собственные аккаунты в приложении и на сайте УЗ.

"Укрзализныця" восстановила в аккаунтах пассажиров электронные билеты, которые были приобретены в приложении до кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Чтобы восстановить свой билет, приобретенный ранее, пользователю нужно:

зайти в свой аккаунт в приложении "Укрзализныци";

нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета;

нажать кнопку "Загрузить PDF-билет" и сохранить восстановленный билет на своем телефоне.

В "Укрзализныце" рекомендуют всем пассажирам добавить свою действительную электронную почту в собственные аккаунты в приложении и на сайте УЗ, ведь все новые билеты автоматически дублируются на почту, если она была указана в профиле пользователя.

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Кибератака на "Укрзализныцю" - что известно

Напомним, что 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Тогда не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

На следующий день компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.

1 апреля "Укрзализныця" возобновила интеграцию с сервисом "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг, а также автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Кроме того, вернулась верификация через "Дія.Підпис" для наиболее ажиотажных международных рейсов.

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