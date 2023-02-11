Романтический экспресс в течение нескольких дней будет ездить в Киеве.

Компания "Укрзализныця" ко Дню влюбленных запускает в Киеве экспресс "Поезд к тебе" 14, 18 и 19 февраля.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, путешествие продлится 2,5 часа по кольцу вокруг Киева - будет начинаться и завершаться на Центральном вокзале. Отправление 14 февраля в 18:56, а в выходные, 18 и 19 февраля, - в 12:56.

"Мы предлагаем именно такой оригинальный вариант праздничного досуга: в новеньком вагоне, купе на двоих, под романтичную музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, который так же угощает первых лиц наших дипломатических рейсов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что билеты на этот рейс стоят 211 грн. Их можно приобрести в приложении "Укрзализныця". Найти "Поезд к тебе" в приложении можно по запросу Киев-Пассажирский - Киев-Романтический.

В пресс-службе также отметили, что в случае воздушной тревоги после начала движения поезда он продолжит движение до конечной остановки четко по графику, а возможны отключения электроэнергии на движение не влияют.

Новые маршруты "Укрзализныци" - что надо знать

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" расширила сеть железнодорожного сообщения для жителей северного Полесья и Волыни и назначила с 1 февраля новый поезд сообщением №114/113 Львов - Харьков.

Также компания продолжает расширять сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначила в феврале поезда №89/73 - 74/90 Харьков, Киев - Перемышль и №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм.

"Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей и поезд №769/770 Хутор-Михайловский (Сумская обл.) - Киев - Тернополь.

С 16 февраля "Укрзализныця" второй раз запускает "Поезд единения", который проедет всю страну с запада на восток, соединив девять областей по маршруту из Ужгорода в Краматорск.

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