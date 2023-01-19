Поезд будет курсировать через день с остановками в Киеве, Житомире, Сумах и еще ряде городов.

"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для жителей северного Полесья и Волыни и назначает с 1 февраля 2023 года новый поезд №114/113 "Львов – Харьков".

Как сообщает пресс-служба перевозчика, с 1 февраля по нечетным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Харьков через Ворожбу и Сумы – в 19:15.

Обратно по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир, и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 07:04.

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"Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, а еще и ежедневный поезд до Львова и Киева, поскольку расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и у ранее назначенного поезда №131/132 "Львов – Днепр". Напоминаем, оба поезда курсируют через день", – говорится в сообщении.

Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Новые рейсы "Укрзализныци"

12 января 2023 года стало известно, что "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 "Львов – Херсон".

14 января компания впервые назначила скоростное сообщение для Черкасс с Киевом поездом "Интерсити+" №730/729, а 18 января добавила на маршруте дополнительную остановку в городе Смела.

Кроме того, с 18 января, после 15-летнего перерыва, было восстановлено движение пассажирских поездов по участку "Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй", благодаря которому было возобновлено железнодорожное сообщение между Украиной и Румынией.

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