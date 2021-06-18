В период праздников и выходных на Троицу и День Конституции "Укрзализныця" готовится перевезти более полумиллиона пассажиров.

"Укрзализныця" (УЗ) назначила 21 дополнительный поезд на ближайшие полторы недели, на которые выпадают выходные дни в честь Троицы и Дня Конституции.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця" готовится к старту по-настоящему "жарких" перевозок: с 18 июня по 28 июня уже приобретено более 600 тысяч проездных документов. Для перевозки более полумиллиона пассажиров на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тысяч мест", - сказано в сообщении.

Также "Укрзализныця" добавила составы поездов на 64 вагона, что равно вместимости 4 пассажирских поездов.

В железнодорожной компании добавили, что самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются: Киев - Херсон, Киев - Одесса, Киев - Бердянск, Киев - Геническ, Днепр - Одесса, Львов - Одесса, Харьков - Одесса, Харьков - Херсон.

Читайте такжеУкрзализныця с 1 июня запускает поезд в Европу

Кроме того, "Укрзализныця" с 3 июля открывает продажи на поезд "Интерсити" Киев - Одесса - Киев. Поезд "Тарпан" по тому же маршруту будет курсировать с 26 июня ежедневно до конца лета.

Маршруты на летний период

"Укрзализныця" с 1 июля и на летний период продлевает маршруты поездов №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев до Чернигова.

С 1 июня "Укрзализныця" в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии.

"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю - в Одессу, Бердянск и Геническ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная