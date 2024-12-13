Укрзализныця любые проблемы решает за счет клиентов: известный эксперт-экономист о повышении тарифа на 37%

Повышение тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки на 37% является обычной практикой решения накопившихся проблем за счет бизнеса, считает известный эксперт по вопросам экономики Сергей Лямец. Он раскритиковал последнее решение менеджмента компании-монополиста по увеличению тарифов.

"Это - такая стратегия. Любые проблемы решать за счет клиентов. Поэтому я очень верю, что дорожает дизель и электричество (как и для остальной страны). Но также я верю, что "Укрзализныця" - это огромная монополия, настоящий black box. И она в очередной раз хочет решить свои проблемы за счет экономики", - отметил Лямец в Facebook.

По словам эксперта, компания-монополист остается неэффективной, несмотря на "заоблачные" зарплаты руководства и отсутствие реальных шагов повышения эффективности. Практика повышения тарифов государственного монополиста, по его мнению, приведет лишь к дальнейшему увеличению тарифов.

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"Пройдет каких-то полгода, и "Укрзализныця" снова будет убыточной. Сначала затянет всю экономику, а потом и себя в убытки. Опять расскажет, как нужно повышать тарифы", - прогнозирует экономист.

Лямец отмечает, что государству необходимо "разрушить позорные монополии", которые годами делают вид, что являются эффективными компаниями, но постоянно требуют повышения тарифов, забывая о главной функции - поддержании экономики Украины и повышении конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках.

"Они десятилетиями поют одну и ту же песню: какие они прозрачные и эффективные, но тарифы занижены. Конечно, они не обращают никакого внимания, что потом "эффективные менеджеры" становятся фигурантами коррупционных преступлений", - отмечает эксперт.

Напомним, наблюдательный совет Укрзализныци согласовал предложение повышения грузовых железнодорожных тарифов компании на 37%. По словам главы Федерации работодателей транспорта Украины Ореста Климпуша, повышение тарифа УЗ на грузовые перевозки разрушит украинские дороги. Попытка повысить тарифы происходит после возвращения в Укрзализныцю ее бывшего руководителя Александра Камышина - в сентябре Кабмин назначил его членом наблюдательного совета предприятия.