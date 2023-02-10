В частности, 5 из 65 рейсов задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда - на более получаса.

"Укрзализныця" сообщает о задержке нескольких поездов из-за обесточивания отдельных участков на маршрутах следования по Украине.

Как сообщает перевозчик, 5 из 65 рейсов Укрзализныци задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда - на более получаса.

В частности, пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом, а "Интерсити+" №722 в направлении Харькова доедет также под теплотягой.

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"Обратные отправления из Краматорска и Харькова, соответственно, ожидаются с задержкой, о которой будем сообщать дополнительно", - пояснили в "Укрзализныце".

В то же время заверили, что ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается через подземные переходы.

Ракетная атака 10 февраля - что известно

Напомним, сегодня утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что россияне запускают "Калибры" с морских носителей. В частности, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Телеграм-канале написал, что ожидается до 20 ракет. Впоследствии стало известно о запуске второй волны ракет.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются превентивные экстренные отключения электроснабжения. Это позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Ранее, 9 февраля вечером российские оккупационные войска запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Украины.

А 10 февраля ранним утром в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в 4:00 утра были нанесены удары по городу, враг целился в объекты критической инфраструктуры.

А секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по городу была осуществлена крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака. За час в Запорожье было зафиксировано 17 вражеских прилетов. Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

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