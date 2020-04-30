"Укравтодор" хочет в этом году завершить дорогу от Тернополя к Кропивницкому

Также Кубраков отметил, что также в этом году планируется завершить дорогу М-03 из Киева в Харьков.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в этом году завершить реконструкцию дороги от Тернополя к Кропивницкому, которая является частью транспортного коридора между Балтийским и Черным морем под названием Go Highway.

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Об этом сообщил глава агентства Александр Кубраков в интервью УНИАН.

"Дорога Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань (часть транспортного коридора Go Highway – УНИАН), думаю, даже к Кропивницкому до конца строительного сезона будет завершена. То есть, в этом году проект будет завершен", - сказал он.

Также Кубраков отметил, что также в этом году планируется завершить дорогу М-03 из Киева в Харьков.

"Кроме того, начали восстановление дорог М-09 Мукачево-Ивано-Франковск и М-13 Львов-Ужгород. В Николаевской области - трассы Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев и Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев. В Днепропетровской области - также Н-11 от Днепра в Кривой Рог. В Запорожской области - часть дороги М-18 Харьков-Симферополь, в Луганской области - дорога к Станице Луганской. Амбициозный наш проект - это Н-31 Днепр-Решетиловка", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, транснациональным транспортным коридором планируется соединить украинские черноморские порты в Херсоне, Николаеве и Одессе с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. В пределах Украины транспортный коридор пройдет по маршруту Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев - Херсон. Проект Gо Highway позволит значительно повысить грузооборот в портах Одессы, Николаева и Херсона, что положительно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины и ее экономику, а также позволит нашему государству укрепиться на позиции надежного транзитера.

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