Украинские дороги с сентября будут строить по новым нормам

Новые строительные нормы распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов.

С 1 сентября текущего года в Украине вступают в силу новые изменения в государственные строительные нормы относительно проектирования дорог общего пользования, которые призваны повысить уровень безопасности на дорогах.

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В пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) сообщили, что новые строительные нормы вводят ряд изменений в обустройстве безопасных и качественных трасс, как в Европе, и являются обязательными, а также распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов.

"С 1 сентября этого года вступают в действие новые важные изменения в строительные нормы по проектированию трасс. Их главная цель - повышение безопасности на дорогах и улучшение качества дорожного покрытия - асфальтобетона. Если говорить о безопасности движения на дорогах, то новыми нормами введена возможность сужать крайние левые полосы на крупнейших трассах и делать более безопасной остановочную полосу, проектировать противоослепляющие экраны, а также шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем", - цитирует пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

Кроме того, по словам замминистра, данные нормы рекомендуют устраивать SOS-станции на трассах для первой помощи в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники, а также разрешают использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, и специальных перегружателей асфальтобетонной смеси.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели возможность сужать ширину полос движения на дорогах, сделали обязательными обустройство островков безопасности на нерегулируемых переходах, обустройство велодорожек, а также установление специальных защитных ограждений на остановках общественного транспорта.