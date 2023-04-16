В течение марта автогаз в среднем подешевел на 2 грн за литр.

Розничные сети АЗС за неделю, с 7 по 14 апреля, увеличили стоимость сжиженного газа.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях AMIC автогаз подорожал на 0,8 грн/л, до 22,49 грн/л.

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На 0,51 грн/л, до 22,00 грн/л, подняла цены на продукт сеть Ovis. Автогаз на станциях KLO и "Авантаж 7" подорожал на 30 коп./л и 20 коп./л, до 20,99 грн/л и 19,65 грн/л соответственно.

Кроме этого, стоимость LPG откорректировали Mango, Chipo, Авиас, VST и "Катрал".

Автогаз в Украине

Средняя цена на сжиженный газ за месяц с 1 по 31 марта в сетях АЗС снизилась на 8,5%, до 21,72 грн/л. за март автогаз в среднем подешевел на 2 грн за литр.

На аукционе "Укргаздобыча" 12 апреля цена на автогаз выросла на 350 грн/т, до 34 800 грн/т. На аукционе было реализовано около 1,2 тыс. т LPG. На состоявшихся днем ранее торгах "Укрнафты" было продано 4 тыс. т автогаза. Цена его реализации составила около 34 300 грн/т (-100 грн/т к предыдущим).

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