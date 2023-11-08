Украинский рынок электромобилей продолжает расти.

С начала 2023 года украинский парк электромобилей пополнился на почти 28,7 тыс. электрокаров, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает "Укравтопром", в октябре украинский автопарк пополнили 4493 авто на аккумуляторных источниках питания.

Таким образом относительно прошлогоднего октября спрос на электромобили вырос в 2,8 раза. При этом по сравнению с прошлым месяцем рынок увеличился на 4,5%.

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Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4417 единиц. Среди них 851 новых авто и 3566 подержанных авто.

ТОП-5 новых электромобилей на октябрьском рынке:

1. Volkswagen ID.4 - 366 авто;

2. Toyota bz4x - 65 авто;

3. Honda E - 63 авто;

4. Volkswagen ID.6 - 44 авто;

5. Audi Q4 e-tron - 24 авто;

ТОП-5 подержанных электромобилей в Украине:

1. Nissan Leaf - 573 авто;

2. Tesla Model 3 - 442 авто;

3. Volkswagen e-Golf - 405 авто;

4. Tesla Model Y - 255 авто;

5. Renault Zoe - 201 авто.

Электромобили в мире - последние новости

В октябре сообщалось, что подержанные электромобили теряют в цене быстрее традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Это объясняется тем, что для традиционных авто с ДВС пробег и годы эксплуатации являются главным индикатором определения цены на вторичном рынке. При этом с электромобилем все дело в аккумуляторе, который обычно составляет около 40% цены нового электромобиля.

В ноябре стало известно, что автомобильная компания Tesla планирует построить в Германии собственную самую дешевую модель электрокара стоимостью 25 000 евро на заводе недалеко от Берлина. Тогда же сообщалось, что согласно опросу потребителей, высокая цена на электромобили является одним из факторов, сдерживающих распространение технологии в Европе и Соединенных Штатах Америки.

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