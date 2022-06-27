Граждане могут списать поврежденные или потерянные в результате оккупации машины в ближайшем территориальном сервисном центре МВД.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.
"Немало граждан столкнулись с ситуацией, когда в результате взрывов или временной оккупации авто было повреждено или потеряно. Теперь в сервисных центрах МВД можно получить услугу выбраковки транспортного средства", - говорится в сообщении.
В Патрульной полиции уточнили: если транспортное средство сгорело или осталось на оккупированной территории, или было повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства.
Нужно подготовить следующие документы:
- паспорт;
- ИНН;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
- номерные знаки (при наличии).
Услуга выбраковки транспортного средства бесплатна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.
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