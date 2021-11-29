Средства будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ратификации финансового соглашения "Городской общественный транспорт Украины II", которая предусматривает получение Украиной кредита в размере 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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"Данные средства (200 млн евро - УНИАН) будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро. Кроме того, в рамках реализации проекта предусматривается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в городах Черкассы, Белая Церковь, Каменское, Днепр, Львов, Кременчуг и Запорожье", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, если закон примут до конца 2021 года, то уже со следующего ожидается подписание первых контрактов на поставку нового экологического общественного транспорта для украинских городов.

"Принятие закона о ратификации данного финансового соглашения является достаточно важным шагом, это даст возможность предоставит Украине правовые основания для дальнейшей реализации проекта. Если закон будет принят до конца 2021 года, то со следующего года мы ожидаем подписание первых контрактов на поставку нового экологически безопасного общественного транспорта для городов Украины", - сказал чиновник.

Развитие транспорта в Украине:

Проект "Городской общественный транспорт Украины II" является продолжением совместного с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проекта "Городской общественный транспорт Украины І", который с мая 2017 года уже реализуется в Киеве, Харькове, Луцке, Одессе, Львове, Запорожье, Сумах, Ивано-Франковске, Николаеве, Тернополе и Чернигове.

Автор: Богдан Слуцкий