При этом Украина имеет громадный потенциал для роста этого показателя.

Украинские аэропорты имеют все возможности, чтобы до 2024 года восстановить существовавший до пандемии коронавируса пассажиропоток в аэропортах в размере 25 миллионов человек в год.

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Об этом заявил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Планируется, что мы сможем возобновить до 2024 года пассажиропоток "доковидный". С 2016-го по 2019 год пассажиропоток в Украине вырос в два раза. Это самые большие темпы роста в Европе, которые только были. Это очень мощно и доказывает то, что потенциал его дальнейшего роста в Украине после возобновления "доковидного" периода – колоссальный", - сказал он.

Нынешняя ситуация с авиаперелетами

Он отметил, что в Украине авиамобильность населения (общее количество авиапассажиров от общего числа населения) составляет 0,5, что является самым низким показателем в Европе.

"Если мы за пять лет достигнем и хотя бы выйдем на уровень Румынии или Польши (авиамобильность которых составляет 1,1 и 1,2 соответственно – УНИАН), это будет уже 45 миллионов пассажиров в год. То есть, мы запросто сможем удвоить это количество пассажиров при правильной стратегии развития региональных аэропортов", - сказал он.

Что этому предшествовало

Пассажиропоток через украинские аэропорты в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократился на 64,4% – до 8,664 миллиона человек.

Украинские авиакомпании в прошлом году сократили перевозку пассажиров на 65% – до 4,793 миллиона человек.

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Автор: Дмитрий Шварц