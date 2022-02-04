Министр инфраструктуры Александр Кубраков высоко оценил подписанное между Украиной и Турцией Соглашение о зоне свободной торговли. Он заметил, что эта сделка среди других пунктов содержит "также и инфраструктурную часть, договоренности в рамках которой станут основой для углубления сотрудничества и новых инфраструктурных проектов".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков высоко оценил подписанное между Украиной и Турцией Соглашение о зоне свободной торговли. Он отметил, что данное соглашение среди прочих пунктов содержит "также и инфраструктурную часть, договоренности в рамках которой станут основой для углубления сотрудничества и новых инфраструктурных проектов".

Украина и Турция договорились сотрудничать на море, в воздухе и туристической отрасли.

В настоящее время продолжается подготовка соглашения о совместной работе в сфере морского поиска и спасения в Черном море. Кроме того, предполагается и торговое сотрудничество, в частности по линии МТП "Южный", способного принимать крупнейшие суда, которые войдут в Черное море благодаря построенному каналу "Стамбул".

Запланировано и расширение географии авиаперелетов между странами – в том числе выполнение регулярных рейсов в Турцию из Ужгорода. Такие перелеты будут играть важную роль в развитии туризма, где ожидается более активное участие турецких партнеров и инвесторов – в украинских проектах по развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры.

Украина и Турция договорились также о полной либерализации автомобильных перевозок. Стороны достигли договоренности, касающейся снятия ограничений для украинских автоперевозчиков на рынке Турции. В этом контексте особое значение приобретают и общие проекты в области построения дорог.

Уже сейчас турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке, который развивается в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Они вовлечены в строительство ключевых дорожных объектов: М-30 Стрый – Изварино; Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка; М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта и т.д., напоминает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Именно турецкие компании строят внеклассовые мосты – в Кременчуге и Запорожье. Надеюсь, что сотрудничество удастся расширить благодаря новым проектам, в частности, и строительству концессионных дорог", – отмечает чиновник.

Как известно, в этом году должна начаться реализация первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно. Это один из нескольких мегапроектов, к которым также относятся строительство Киевской обходной дороги при поддержке международных партнеров, нового моста через Днепр в Кременчуге, Ямпольского моста на границе Украины и Молдовы, напоминает координатор программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.