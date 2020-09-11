На 2021 год установлена предыдущая квота на уровне 31 750 разрешений для украинских перевозчиков.

Украина договорилась с Венгрией о предоставлении украинским грузоперевозчикам дополнительных 900 транзитных разрешений на осуществление автомобильных перевозок.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующая договоренность была достигнута в ходе заседания украинско-венгерской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

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Транзитные разрешения

«По результатам длительной дискуссии была достигнута договоренность о дополнительных 900 транзитных разрешениях без оплаты транспортного налога на 2020 год, которые будут переданы через посольство Украины в Венгрии в начале четвертого квартала 2020 года. На 2021 установлена предыдущая квота на уровне 31 750 разрешений для украинских перевозчиков», - говорится в сообщении.

Снижение транспортного налога

Отмечается, что украинской стороной был затронут вопрос снижения транспортного налога для украинских перевозчиков, которые выполняют перевозки по территории Венгрии на основании разрешений с уплатой налога.

«Однако венгерская сторона сообщила, что размер транспортного налога является одинаковым для перевозчиков всех иностранных государств и к компетенции Министерства инноваций и технологий не относится вопрос снижения данного налога», - говорится в сообщении.

Также украинская сторона инициировала обсуждение проблемных вопросов, связанных с осуществлением перевозок с разрешениями, которые предусматривают оплату транспортного налога.

«Представитель Таможенной службы Венгрии проинформировал украинскую сторону, что действующие правила оплаты налога на автотранспортные средства определены на законодательном уровне и этот вопрос относится к компетенции Министерства финансов Венгрии, зато венгерская сторона Комиссии пообещала проработать этот с Компетентным ведомством Венгрии и письменно сообщить о принятых решениях», - говорится в сообщении.

Ситуация с Румынией и Казахстаном

В пресс-службе подчеркнули, что в 2020 году уже состоялся обмен дополнительными 8000 разрешениями с Румынией, однако Министерство инфраструктуры Украины уже повторно инициировало перед Румынией вопрос очередного дополнительного обмена разрешениями.

«Также продолжается коммуникация с Республикой Казахстан по вопросу обеспечения необходимым количеством разрешений украинских перевозчиков. Сейчас принимаются решения компетентными органами этих стран. Также есть положительное рассмотрение обращения Министерства инфраструктуры Украины по дополнительному обмену разрешениями с Греческой Республикой», - говорится в сообщении.

Борьба с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

19 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

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Автор: Александр Куницкий