На входах на станции метро в Киеве образовались большие очереди - пассажиры не могут попасть в "подземку".

Во вторник, 8 сентября, в Киеве произошел очередной сбой в работе системы оплаты проезда.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в метро перестала работать система оплаты проезда банковскими картами, а электронный билет Киева (Kyivsmartcard) работает с перебоями.

Из-за этого на входах на станции метро образовались большие очереди - пассажиры не могут попасть в "подземку".

"Метро Дарница, новый вход, 10;33, не работают жёлтые турникеты и сильно глючит КСК - очередь больше 100 человек. Дежурная объявляет, мол, не работает. В конце фраза, дословно: "Кому не подобається, користуйтеся іншими видами транспорту. Квитки можно придбати в касі", - пишет Дмитрий Сухов в Facebook.

"С левого берега "іншими видами" это даже не анекдот, а насмешка", - отмечали пользователи соцсети.

Также некоторые пользователи отмечают, что вместе с турникетами в метро закрывали и кассы.

"И касса не работает. И на Нивках кстати тоже не работала", - пишет другой пользователь Facebook.

Проблемы с проходом в метро наблюдались также на станциях "Вокзальная", "Политехнический институт", "Левобережная", "Черниговская", "Оболонь" и других.

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Как сообщает Информатор, предварительно, не работает e-Билет и нет связи с банком.

"По громкоговорителю на некоторых станциях людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди", - пишет издание.

Предупреждений о существующих проблемах от КП "Киевский метрополитен", КГГА и Департамента транспортной инфраструктуры пока не поступало.

В 12:30 на странице метрополитена в Telegram появилось сообщение о том, что сбои в работе метро возникли из-за проблем с напряжением в сети.

"Из-за просадки напряжения в сети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", - прокомментировали в КП "Киевский метрополитен".

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Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (MasterCard, Visa, Простір) на желтых турникетах;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным);

"Зеленой" (или другого дизайна) карточкой метро (все записанные поездки на карточки можно будет использовать в 31 марта 2021 года);

Карточкой Kyiv Smart Card.

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Автор: Александр Топчий