Американская компания Tesla разрешила расплачиваться за ее электромобили биткоинами.
Об этом сообщил в Twitter основатель и глава компании Илон Маск.
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«Теперь Tesla можно купить за биткоины», — написал он.
Маск добавил, что Tesla использует только внутреннее программное обеспечение и ПО с открытым исходным кодом. По его словам, полученные компанией биткоины не будут конвертироваться в фиатные деньги.
На сайте Tesla указано, что пока расплачиваться биткоинами могут только американские клиенты, но Маск сообщил, что к концу года такая возможность появится и у граждан других стран.
Другие криптовалюты компания не принимает. Платить необходимо с одного кошелька одной транзакцией.
Tesla принимает криптовалюту по курсу, согласно которому один доллар примерно равен 0,000018 биткоина. Таким образом, электромобиль Model S в базовой комплектации ($79 990) обойдется в 1,43982 биткоина.
Tesla и S&P 500
17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.
1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- В марте 2021 года акции Tesla за месяц упали на треть.
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