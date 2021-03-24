Пока расплачиваться биткоинами могут только американские клиенты компании.

Американская компания Tesla разрешила расплачиваться за ее электромобили биткоинами.

Об этом сообщил в Twitter основатель и глава компании Илон Маск.

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«Теперь Tesla можно купить за биткоины», — написал он.

Маск добавил, что Tesla использует только внутреннее программное обеспечение и ПО с открытым исходным кодом. По его словам, полученные компанией биткоины не будут конвертироваться в фиатные деньги.

На сайте Tesla указано, что пока расплачиваться биткоинами могут только американские клиенты, но Маск сообщил, что к концу года такая возможность появится и у граждан других стран.

Другие криптовалюты компания не принимает. Платить необходимо с одного кошелька одной транзакцией.

Tesla принимает криптовалюту по курсу, согласно которому один доллар примерно равен 0,000018 биткоина. Таким образом, электромобиль Model S в базовой комплектации ($79 990) обойдется в 1,43982 биткоина.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко