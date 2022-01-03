В "Укрзализныце" уже отреагировали на инцидент и пообещали "стать лучше".

"Укрзализныця" снова оказалась в центре скандала. На этот раз стало известно, что в поездах играет русская поп-музыка.

Об этом рассказал на Facebook Иван Сорочан.

Мужчина спросил, можно ли дать инструкцию проводникам не включать российскую "попсу" в поездах.

"А можно ли какой-нибудь приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио Русское радио и русскую попсу? А то в вагонах играют Тату и Ласковый май", - написал он.

По словам Сорочана, такие действия ведут к последствиям.

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"А потом вы удивляетесь, почему вам пассажиры окна бьют, и о занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это действительно прямое следствие такого радио", - считает мужчина.

Он также предложил включать украинские радиостанции "Країна ФМ", "Армія ФМ" и подобные.

В "Укрзализныце" сразу отреагировали на замечание. В компании прокомментировали сообщение пользователя.

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с таким обслуживанием в нашем поезде. Искренне извиняемся за поведение наших работников. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения детали вашей поездки для дальнейшего рассмотрения вопроса", – отметили в компании.

Там также поблагодарили пассажира, который не остается в стороне относительно качества обслуживания в поездах.

"Спасибо, что не остаетесь в стороне относительно качества обслуживания наших пассажиров. Благодаря Вашим замечаниям мы можем стать лучше", - отметили в Укрзализныце.

Ранее, как писал УНИАН, Укрзализныця представила двухэтажный поезд, как он выглядит, и что в нем есть.

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