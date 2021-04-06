Киевлян особенно поразила ценовая политика таких компаний, как «УБЕР», «БОЛТ» и «Уклон».

Антимонопольный комитет Украины проведет исследование по повышению цен на такси в Киеве в первый день локдауна.

Читайте такжеПоследствия локдауна: Uber Shuttle временно прекращает работу в КиевеОб этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, столичные службы такси воспользовались ограничением проезда в общественном транспорте, которое ввели из-за угрожающей ситуации с распространением COVID-19.

"В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений - 05.04.2021, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много", - написал Хмельницкий.

Он отметил, что киевлян особенно поразила ценовая политика таких компаний, как «УБЕР», «БОЛТ» и «Уклон».

"Следует отметить, что первые 2 компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать. Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)", - подчеркнул председатель областного территориального отделения АМКУ.

Локдаун в Киеве: что известно

С 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они введены как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.

Все школы и детские сады столицы закрыты. Заведения общепита смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.

По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.

За соблюдением локдауна будут следить правоохранители.

Также в Киеве продолжат действовать все ограничения "красной" зоны: в частности будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах запрещено находиться без маски.

Поезда "Укрзализныци" продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, будет выполняться посадка и высадка пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская