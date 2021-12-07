Сумщина отремонтировала все запланированные на 2021 год местные дороги.

Сумщина вошла в первую десятку областей по уровню выполнения работ на дорогах местного значения. В этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в области уже восстановили 67,7 километра местных дорог, что составляет 100% от плана.

Об этом сообщает Сумская областная администрация.

"Сейчас ремонт местных дорог в области еще продолжается, а мы уже выполнили план на 100%. Это говорит о том, что у нас есть возможности организовывать процесс так, чтобы дорог делалось даже больше, чем планируется", – подчеркнул глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По словам директора областного Департамента развития инфраструктуры Владимира Дудченко, благодаря президентской программе в области значительно выросли объемы финансирования дорожных ремонтно-строительных работ и соответственно количество отремонтированных местных дорог.

"В 2017-2019 годах был отремонтирован 51 километр автомобильных дорог местного значения, в 2020-2021 – 150 километров. Кроме этого, в течение 2020-2021 годов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения отремонтирован 51 мост", - рассказал Дудченко.

В частности, в этом году восстановили автодороги О191705 Шостка – Чаплиевка – Погореловка – Реутинцы (на 14,2 км), О191605 Тростянец – Мащанка (3,6 км), О190302 Кириковка – Мирное – Солнечное (3,4 км), мост в составе О190204 /Р-44/ – Дьяковка – Сапушино – Воробьевка – /Р-44/, О191512 Сумы – Старое село (5,1 км).

Кроме того, в 2021 году проведен ремонт всех запланированных улиц и коммунальных дорог в 36 населенных пунктах области общей стоимостью 120,2 млн грн. Новое дорожное покрытие получило 143,2 тыс. м2.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют обновить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

Автор: Иван Бойко