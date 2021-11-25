История с "евробляхами" в Украине может просто закончиться. Это произойдет в том случае, если сроки льготной растаможки больше не будут продлевать, а также не будут приняты законопроект №3704 и правки в проект закона №5600.
Неутешительный прогноз опубликовал сайт UBR.ua.
По словам экспертов, владельцы авто на еврономерах, которые не успели растаможить их в положенный срок, сейчас массово получают штрафы, а транспортные средства отправляют на штрафплощадку. Всего в судах сейчас находится порядка 900 таких дел, в рамках которых водители оспаривают решения полицейских и таможенников.
"Не хотелось бы комментировать услуги, которые кто-либо предлагает. Но так или иначе я считаю, что те, кто подходили под условия закона - машины старше 5 лет, с соответствующим евростандартом и т.д., и кто хотел - растаможились. Далее, считаю, страницу "евроблях" нужно перевернуть и смотреть на нее с точки зрения этапа в истории украинского автомобильного рынка", - говорит глава института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
Читайте такжеШтрафы до 170 тысяч гривень: юрист рассказал, как будут наказывать владельцев нерастаможенных "евроблях"По его мнению, в случае возникновения в будущем проблем с другими категориями автомобилей, которые не были урегулированы законопроектами, их решение должно основываться с точки зрения авторынка. А не отдельно взятой группы, как было с "евробляхами".
Растаможка "евроблях" в Украине в 2021 году
- 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.
- Недавно в МВД сообщили, что льготный срок растаможки автомобилей на еврономерах продляться больше не будет.
- По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины находится около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. За полгода льготного периода растаможки таких авто в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.