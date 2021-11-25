Недавно в Украине закончился льготный период растаможки авто на еврономерах.

История с "евробляхами" в Украине может просто закончиться. Это произойдет в том случае, если сроки льготной растаможки больше не будут продлевать, а также не будут приняты законопроект №3704 и правки в проект закона №5600.

Неутешительный прогноз опубликовал сайт UBR.ua.

По словам экспертов, владельцы авто на еврономерах, которые не успели растаможить их в положенный срок, сейчас массово получают штрафы, а транспортные средства отправляют на штрафплощадку. Всего в судах сейчас находится порядка 900 таких дел, в рамках которых водители оспаривают решения полицейских и таможенников.

"Не хотелось бы комментировать услуги, которые кто-либо предлагает. Но так или иначе я считаю, что те, кто подходили под условия закона - машины старше 5 лет, с соответствующим евростандартом и т.д., и кто хотел - растаможились. Далее, считаю, страницу "евроблях" нужно перевернуть и смотреть на нее с точки зрения этапа в истории украинского автомобильного рынка", - говорит глава института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Читайте такжеШтрафы до 170 тысяч гривень: юрист рассказал, как будут наказывать владельцев нерастаможенных "евроблях"По его мнению, в случае возникновения в будущем проблем с другими категориями автомобилей, которые не были урегулированы законопроектами, их решение должно основываться с точки зрения авторынка. А не отдельно взятой группы, как было с "евробляхами".

Растаможка "евроблях" в Украине в 2021 году

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.

Недавно в МВД сообщили, что льготный срок растаможки автомобилей на еврономерах продляться больше не будет.

По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины находится около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. За полгода льготного периода растаможки таких авто в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.

Автор: Юрий Годован