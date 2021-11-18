В 16:00 состоится внеочередное заседание парламента.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть так называемый "ресурсный" законопроект.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня заседание парламента.

ВР должна принять решение о применении специальной процедуры рассмотрения законопроекта о столице.

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В повестке дня законопроект о направлении 3 млрд грн на поддержку наиболее пострадавших через локдаун отраслей.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос об установлении праздничного дня - Дня украинской государственности.

В 16:00 состоится внеочередное заседание ВР: в повестке дня - 6 вопросов, в частности, о страховании и кредитных союзах.

"Ресурсный" законопроект: что необходимо знать

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" - так называемый "ресурсный" законопроект. По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

Верховная Рада 1 июля одобрила этот законопроект в первом чтении. Против этого законопроекта выступают ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

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Автор: Таня Поляковская