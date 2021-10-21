Столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Киевские перевозчики просят повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 20-25 гривень.

Об этом в интервью "Сегодня" сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Чиновник заверил, что такой цены точно не будет, но расчеты перевозчиков примут во внимание.

Поворозник пояснил, что произошла накладка со стоимостью отопления.

Читайте также"Это мой протест власти": владелец "евробляхи" сжег свое авто и показал процесс на видеоИз-за того, что город отказался повышать стоимость отопления, придется дотировать теплоэнергетический комплекс путем пересмотра цен на проезд в городском транспорте.

При этом он отметил, что постепенное повышение цен лишь будет дополнительной нагрузкой для столичного бюджета. Повысить цены в общественном транспорте планируют уже в начале 2022 года.

"Стоимость перевозок пассажиров в метро и наземном транспорте существенно не отличатся. Учитывая, что мы точно не будем устанавливать те тарифы, которые просят транспортники. Единственное, что у нас выбивается из общего уровня – это стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривны, а сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты по 6,21 гривну", – уточнил Поворозник.

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте

21 октября стало известно, что власти Киева готовятся повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Однако стоимость проезда еще не сформировали.

КГГА ждет предложений от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда.

При этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

13 октября коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к властям столицы с просьбой поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд.

Автор: Яна Ставская