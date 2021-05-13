В предприятиях отметили, что обоснованная цена на проезд должна составлять 21-25 грн.

Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят власти столицы поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд.

Читайте такжеВ киевском метро решили заменить все двери: новый дизайн вызвал оживленные дискуссии в сети (фото)Об этом говорится в совместном обращении трудовых коллективов киевского метро и " Киевпастранса", опубликованном в Facebook.

"Вызовы пандемии серьезно повлияли на нашу работу за последние два года. Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка... средствами городского бюджета. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Согласно расчетам, экономически обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в столичном метрополитене отметили, что с начала пандемии пассажиропоток значительно упал (с 495 млн 339 тыс. пассажиров в 2019 году до 279 млн 484 тыс. пассажиров в 2020 году и до 85 млн 163 тыс. пассажиров за 4 месяца этого года).

В предприятии отметили, что из-за этого есть риск задержки или невыплаты зарплаты сотрудникам. В метрополитене указали, что для обеспечения работы предприятия нужно минимум в 1 млрд 514 млн рн.

В свою очередь в "Киевпастрансе" заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальную зарплату – в 1,75 раза.

По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 год: 25,18 грн – на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн – на проезд в городской электричке.

В предприятиях заявили, что сейчас существует угроза отключения электроэнергии, сокращения работников и задержки зарплаты, что в свою очередь приведет к транспортному коллапсу в столице.

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Автор: Ирина Погорелая