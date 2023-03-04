Будет проведена реконструкция разрушенного железобетонного моста на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

На Херсонщине стартовала реконструкция разрушенного железобетонного моста на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Как говорится в сообщении на Правительственном портале, это первое капитальное восстановление транспортной инфраструктуры в Херсонской области.

это первое капитальное восстановление транспортной инфраструктуры в Херсонской области.

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"С момента освобождения правобережья области дорога стала основной для доставки продуктов, медикаментов, вещей первой необходимости. После разминирования дорожники расчистили трассу М-14 и построили временные переправы. Но они не выдерживают растущего автомобильного трафика. Вместо демонтированных обломков взорванной искусственной постройки, будет мост на опорах из гофрированной стали. Уже смонтированы три гофрированные стальные трубы", - сообщили в Министерстве инфраструктуры.

В министерстве отметили, что это быстрая и надежная методика строительства, которая широко применяется в Украине.

Сообщается, что предусмотрен проезд 4 полосами движения. Это обеспечит быстрый проезд по трассе и упростит передвижение гражданского населения.

Восстановление инфраструктуры в Украине: детали

В Херсонской области завершили обустройство временного моста длиной 37 метров через реку Ингулец в Калиновской общине. В частности, это важная дорожная артерия, объединяющая населенные пункты с центром Калиновской общины.

Украина получила партию временных мостов от Швеции. Конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.

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