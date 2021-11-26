Судно, загрязнявшее акваторию Черного моря, уже принадлежит государству.

Танкер "Делфи", который в 2019 году потерпел крушение на побережье Одессы, из-за полученных повреждений восстановлению не подлежит, его могут пустить на металлолом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" со ссылкой на и.о. руководителя АМПУ Александра Голодницкого.

Как отмечается, уже вступило в силу решение суда о том, что "Делфи" является государственной собственностью. Дальнейшая судьба танкера будет решаться после того, как Кабинет министров определит, на баланс какого министерства передадут поржавевшее судно. В дальнейшем этот балансодержатель примет соответствующее решение.

Как отметили в АМПУ, если балансодержателем определят Министерство инфраструктуры, "Делфи" будет заниматься Администрация морпортов.

"Уже сейчас понятно, что ремонт танкера нецелесообразен из-за значительных повреждений. Восстановлению он не подлежит", - пояснили в АМПУ.

Поэтому, вероятно, "Делфи" будет продан на металлолом для компенсации убытков, в том числе "Администрации морских портов Украины". В случае принятия такого решения этим займутся в порту "Черноморск", где танкер находится с осени 2020 года.

Авария танкера "Делфи": что произошло

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море, возле береговой линии пляжа "Дельфин" (Одесса), потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязнено побережье.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта 2020 года, затем сроки переносились. Череда попыток завершилась неудачей. 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с "Делфи" чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.

Читайте такжеВ Одесской области отравили аиста, спасенного в прошлом году после сильного градаВ августе был подписан договор между АМПУ, компаниями "Краншип" и "Бруклин-Киев", которые в дальнейшем выполнили и финансировали работы по поднятию танкера.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал "Делфи" по иску АМПУ. 10 сентября танкер с пляжа убрали и отбуксировали в порт "Черноморск".

В 2021 году суд признал за государством право собственности на танкер. Кроме того, суд открыл еще одно дело о возмещение убытков на 7,5 млн грн относительно судовладельца (компании Mister Drake PC) по иску Одесского городского совета. В ноябре Хозяйственный суд Одесской области уже принял решение о взыскании более 16 тыс. долл. с владельца танкера "Делфи" за загрязнение побережья.

В рамках расследования предъявлено подозрение в халатности бывшему капитану порта "Южный". По данным следствия, он не принял необходимых мер и должным образом не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации: не отреагировал на дрейф неконтролируемого технически неисправного судна, которое без необходимых документов и с небольшим экипажем (меньше разрешенного), пересекло госграницу.

Кроме того, в халатном отношении к военной службе подозревают бывшего командира корабля морской охраны ГПСУ, который знал о нарушениях на судне, но не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт. В ГПСУ утверждают, что офицер не виноват.

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Автор: Лариса Козовая