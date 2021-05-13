Суд полностью удовлетворил иск к компании Mister Drake PC.

Хозяйственный суд Одесской области признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик «Делфи», потерпевший крушение на побережье в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Отмечается, что судья Наталья Петренко рассмотрела дело по иску государства Украина в лице Кабинета министров Украины к компании Mister Drake PC о признании права собственности на указанное судно.

«Исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, суд полностью удовлетворил исковые требования и признал за государством Украина право собственности на танкер-бункеровщик «Делфи», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа до 31 марта 2020 года, затем сроки переносились. Ряд попыток завершились неудачей.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ.

В августе был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», которые в дальнейшем выполнили и финансировали работы по поднятию танкера.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.

10 сентября танкер с пляжа убрали и отбуксировали порт «Черноморск».

В феврале 2021 года в Хозяйственном суде Одесской области состоялось подготовительное заседание по иску государства к собственнику танкера «Делфи».

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Автор: Лариса Козовая