В Одессе из-за полузатопленного танкера «Делфи» загрязнение воды превышено почти в 5 раз

Загрязнено около 100 кв. метров поверхности воды.

В Одессе из-за очередной утечки нефтепродуктов с аварийного танкера «Делфи» загрязнение воды превышено почти в 5 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях заявил руководитель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Он отмечает, что в воскресенье принял участие в заседании комиссии техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской облгосадминистрации, где обсуждалась ситуация, связанная с танкером.

Читайте такжеВ Одессе из затонувшего танкера "Делфи" произошел масштабный разлив топлива (фото)

«Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новое разлитие нефтепродуктов в воду. Загрязнено около 100 кв. метров поверхности воды. Госэкоинспекция в Одесской области отобрала пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК», - сообщил Малеваный.

По состоянию на 25 июля, по словам чиновника, было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. В результате аварии танкера было загрязнено побережье. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с одесского пляжа аварийный танкер «Делфи» до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершилась неудачей.

Планировалось, что 24 июля подрядчик предпримет последнюю попытку эвакуировать судно, но 23 июля с утра субботы, 24 июля, проводились подготовительные работы. Позднее два мощных буксира предприняли попытку сдернуть танкер с мели, но металлические тросы не выдержали нагрузки.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что очередная попытка судовладельца поднять танкер завершилась неудачей и государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» должна в кратчайшие сроки убрать с одесского пляжа аварийный танкер «Делфи», потерпевший крушение осенью 2019 года.

Подрядчик судовладельца аварийного танкера заявил о продолжении операции по подъему этого судна в Одессе, но 26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской обладминистрации принято решение о признании ситуации с «Делфи» необычайной, судовладельцу отказано в продолжении работ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram