Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

В связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет временно ограничен.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций № 8 от 8 февраля.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения сообщат отдельно.

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В КГГА считают, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В связи с этим Департамент муниципальной безопасности обращается к водителям крупногабаритного транспорта с просьбой заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

По возможности не пользоваться личными авто призывают и киевлян.

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Автор: Тамара Отовская