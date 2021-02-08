В связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет временно ограничен.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций № 8 от 8 февраля.
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения сообщат отдельно.
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В КГГА считают, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
В связи с этим Департамент муниципальной безопасности обращается к водителям крупногабаритного транспорта с просьбой заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.
По возможности не пользоваться личными авто призывают и киевлян.
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