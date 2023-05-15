К концу 2023 года лоукостер планирует расширить флот своей компании.

Украинский лоукостер SkyUp отправил два самолета для работы в Северной Африке. Два украинских Boeing 737-800 с регистрациями UR-SQB и UR-SQF выполняют рейсы из Туниса в города Европы по заказу авиакомпании Tunisair.

Как сообщает Avianews.com, SkyUp работает с местным тунисским авиаперевозчиком на двух самолетах на условиях стандартного среднесрочного мокрого лизинга. Такой тип договора подразумевает, что SkyUp передает в аренду самолеты, экипажи и обеспечивает страховку воздушных судов.

В соответствии с контрактом полеты выполняются в страны Европы и Северной Африки. Сейчас в распоряжении украинского лоукостера осталось девять самолетов из 12.

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Самолеты SkyUp

Один из Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQM авиакомпания передала своей европейской дочери SkyUp MT для работы под мальтийским сертификатом.

Два Boeing 737-800 SkyUp с регистрациями UR-SQA и UR-SQH в апреле находились в столице Судана Хартуми, когда там началось противостояние между армией и силами быстрого реагирования. В результате столкновений один авиалайнер полностью сгорел.

5 августа 2022 года SkyUp рассказал о планах запустить собственную авиакомпанию в Европе. Перевозчик будет осуществлять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии, также возможны рейсы из Германии и Австрии. Основную часть маршрутов составят традиционные туристические направления, такие как Турция и Египет, а также экзотические направления, такие как Танзания.

К концу 2023 года SkyUp планирует расширить флот своей компании на Мальте. Перевозчик отметил, что это будут воздушные суда по новым контрактам, а не из флота SkyUp.

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