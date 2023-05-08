Компания планирует увеличить свой флот в ЕС.

Украинский авиаперевозчик SkyUp открыл авиакомпанию в ЕС с офисом на Мальте. Это позволит ему открывать регулярные рейсы из Европы.

Как сообщает avianews.com, сейчас во флоте перевозчика находится только один авиалайнер, но к концу года ситуация улучшится.

Дочерняя компания SkyUp MT получила необходимые документы: сертификат эксплуатанта (AOC), лицензию на выполнение рейсов (AOL) и сертификат организации по поддержке летной годности (CAMO). Это позволит перевозчику начать выполнять рейсы без ограничений как полноценная авиакомпания ЕС и воспользоваться преимуществами открытого неба.

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Отмечается, что компания сфокусируется на аренде самолетов с экипажами для выполнения рейсов других авиакомпаний. В настоящее время во флоте SkyUp MT есть только Boeing 737-800 2011 года выпуска. К концу 2023 года SkyUp планирует расширить флот своей компании на Мальте. Перевозчик отметил, что это будут воздушные суда по новым контрактам, а не из флота SkyUp.

Война в Украине и SkyUp

Компания SkyUp успела эвакуировать из Украины почти все самолеты начала войны. В аэропорту "Борисполь" оставался всего один борт - Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP. Его вывезли в апреле 2023 года.

Как известно, 24 февраля 2022 года пилоты пытались вылететь в Кишинев, но диспетчеры приказали им вернуться в аэропорт, поскольку небо над Украиной закрыли для гражданских самолетов.

5 августа 2022 года SkyUp рассказал о планах запустить собственную авиакомпанию в Европе. Сначала перевозчик будет осуществлять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии, также возможны рейсы из Германии и Австрии. Основную часть маршрутов составят традиционные туристические направления, такие как Турция и Египет, а также экзотические направления, такие как Танзания.

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