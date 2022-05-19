Перевозчики объясняют подорожание проезда дефицитом и ростом цен на топливо.

В столице с 21 мая подорожает проезд в частных маршрутках. Теперь вместо 10 грн, за проезд придется платить по 15 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 гривен на 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", – рассказал Игорь Мойсеенко, председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с топливом в стране, а точнее, с его высокой стоимостью и отсутствием на АЗС.

Также в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы.

"Себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток. Большинство перевозчиков работают себе в убыток. Подорожание - это вынужденный шаг", - добавил Мойсеенко.

В то же время на маршрутах "Киевпастранса" стоимость проезда пока не меняется – 10 грн. В коммунальных маршрутках продолжают возить пассажиров по старым ценам. Город выделяет дотации на коммунальных перевозчиков, но сколько им удастся держать старый тариф, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 13 мая председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко предупредил, что в случае повышения цен на топливо до 60-70 грн за литр ближе к июню столичные маршрутчики поднимут стоимость проезда до 15 грн.

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