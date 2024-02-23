Премьер подчеркнул, что Украина не продает агропродукцию в Польше.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на украинско-польскую границу. На фоне блокады пунктов пропуска глава правительства обратился к польским фермерам.

Как отметил Шмыгаль в Telegram, это обращение касается польских аграриев и вообще всех поляков. Он призвал "начинать всегда с правды".

Во-первых, последние 5 месяцев Украина не продает свое зерно, кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок.

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"Наше правительство 16 сентября прошлого года приняло решение о лицензировании экспорта части агропродукции. То есть, без разрешения Польши сейчас невозможно экспортировать зерно, кукурузу, рапс и подсолнечник на польский рынок. Сейчас таких разрешений нет - и соответственно экспорта тоже нет. Мы хотим, чтобы это услышали и польские фермеры, и польское общество", - подчеркнул премьер.

Во-вторых, через Польшу украинское зерно едет только транзитом. Через польскую границу сегодня проходит лишь 5% аграрного экспорта Украины. Тогда как основной маршрут - это "зерновой коридор" через Черное море.

В-третьих, как отмечает Шмыгаль, блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике обеих стран.

"От нее проигрывает не только Украина, от нее проигрывают польские предприниматели, которые экспортируют на наш рынок товаров на 12 млрд долларов ежегодно. Эту правду должны услышать поляки и польские фермеры, чтобы понять бессмысленность блокады границы", - заявил Шмыгаль.

Блокада границы с Польшей - последние новости

Напомним, что из-за блокады границы президент предложил президенту Польши Анджею Дуде, премьеру Дональду Туску и представителю Еврокомиссии провести встречи на государственной границе.

У Дуды поддержали идею, однако Туск отклонил это предложение, назвав такую встречу чисто символической. Он заявил, что встреча двух правительств состоится 28 марта в Варшаве.

Сегодня Зеленский объявил, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и другие профильные министры прибудут на границу с Польшей. Впрочем, несколько минут назад Шмыгаль заявил, что поляки проигнорировали встречу.

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