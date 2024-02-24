Министр считает провокаторами тех поляков, которые рассыпают украинское зерно и зовут Путина.

В акциях с блокированием украинской границы участвует очень узкий сегмент радикально настроенных поляков.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, которое транслировалось в телемарафоне, комментируя ситуацию с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей.

"Люди которые рассыпают зерно, которые выходят там с какими-то лозунгами и призывают Путина (речь идет о президенте России - УНИАН) являются провокаторами", - подчеркнул он.

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При этом напомнил, что польские власти официально извинялись за инцидент с выбрасыванием украинского зерна из машин на землю. Также добавил, что ведется расследование и в отношении польского фермера, который во время акции протеста на границе вывесил на тракторе флаг СССР и плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками".

"Это не все поляки, это очень, на самом деле, узкий сегмент радикально настроенных этих участников протестов", - сказал Кулеба.

При этом добавил, что польские участники акции должны помнить историю: людей, которые когда-то на Донбассе призвали Путина прийти и навести порядок, то их первыми расстреляли сами россияне. По его словам, не надо играть полякам с этими историями о Путине, который должен прийти и порядок навести.

"Потому что потом, когда российский сапог будет снова топтаться по польской земле, то будет очень горько и придется Польше платить страшную цену. Потому что сегодня украинский солдат, в том числе воюет под Авдеевкой, под Бахмутом, на юге, под Ореховым, под Роботиным, чтобы у поляков не было стрельбы артиллерии и смертей. И поэтому когда они решают там ради политических целей поиграть с этой темой, то должны всегда помнить о том, что во всех разделах Польши Россия принимала участие", - отметил Кулеба.

По его словам, здоровая часть польского общества должна решить проблему с этими людьми, которые подставляют Польшу "и открывают ворота для россиян".

Блокада польской границы - что известно

Как сообщал УНИАН, уже несколько месяцев происходит блокада ряда пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей польскими фермерами и перевозчиками. Там образовались очереди из автотранспорта. Были случаи, когда неизвестные люди с польской стороны высыпали на землю украинское зерно и другую аграрную продукцию.

На одной из акций польский фермер вывесил на тракторе флаг СССР и плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками". Полиция задержала водителя трактора.

Пресс-секретарь Региональной прокуратуры Гливице Йоанна Сморчевская сообщила, что Петр Г. выслушал обвинения в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии, а также отказался давать объяснения.

Прокуратура применила к нему меры пресечения в виде полицейского надзора и имущественного поручительства. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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